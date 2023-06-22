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Терехов у Лондоні продемонстрував світу наслідки російської агресії у Харкові

Світ 18:07   22.06.2023
Оксана Якушко
Терехов у Лондоні продемонстрував світу наслідки російської агресії у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов на міжнародній конференції “Ukraine Recovery Conferencе” у Лондоні обговорював досвід повоєнного відновлення інших країн.

«Можливість продемонструвати відразу всьому світові наслідки російської агресії у Харкові трапляється не так часто. На конференції  «Ukraine Recovery Conferencе» розказав, як друге за величиною місто в Україні, місто зелених парків та скверів, студентська, промислова, наукова та IT-столиця, котру невпинно продовжує нищити ворог, незламно стоїть на своєму фронті всім напастям наперекір», – повідомив Терехов.

Він додав, що керівництво Харкова має план, як зробити місто ще кращим.

«А потім разом з учасниками конференції ми обмірковували досвід повоєнного відновлення інших країн, дискутували про Україну майбутнього та пропонували варіанти, з чого почати як повернення до нормального життя, так і відбудову постраждалих від війни регіонів та міст. Попри всі виклики та загрози сьогодення», – зазначив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 18:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов на міжнародній конференції “Ukraine Recovery Conferencе” у Лондоні обговорював досвід повоєнного відновлення інших країн.".