Терехов у Британії обговорює те, що допоможе залучити в Харків інвесторів

Мер Харкова Ігор Терехов, який перебуває з робочим візитом у Великій Британії, 21 червня зустрівся з міжнародними партнерами щодо розробки нового генерального плану міста.

У зустрічі взяли участь державний секретар Федерального міністерства співробітництва та розвитку Німеччини Йохен Фласбарт, архітектор Норман Фостер та секретар Комітету з розвитку міст, житлового будівництва та управління ЄЕК ООН Гульнара Ролл, пише Терехов у Telegram.

За його словами, обговорювали відновлення житла, створення інноваційного наукового парку, кардинально нової транспортної інфраструктури та збереження історичної спадщини.

“Генеральний план має величезне значення для наших потенційних інвесторів, для усієї бізнес-спільноти. Адже коли є чіткий план дій, план розвитку, візія — вони готові вкладати свої кошти в наше місто”, – пояснив Терехов.