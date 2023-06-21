Терехов у Британії обговорює те, що допоможе залучити в Харків інвесторів
Мер Харкова Ігор Терехов, який перебуває з робочим візитом у Великій Британії, 21 червня зустрівся з міжнародними партнерами щодо розробки нового генерального плану міста.
У зустрічі взяли участь державний секретар Федерального міністерства співробітництва та розвитку Німеччини Йохен Фласбарт, архітектор Норман Фостер та секретар Комітету з розвитку міст, житлового будівництва та управління ЄЕК ООН Гульнара Ролл, пише Терехов у Telegram.
За його словами, обговорювали відновлення житла, створення інноваційного наукового парку, кардинально нової транспортної інфраструктури та збереження історичної спадщини.
“Генеральний план має величезне значення для наших потенційних інвесторів, для усієї бізнес-спільноти. Адже коли є чіткий план дій, план розвитку, візія — вони готові вкладати свої кошти в наше місто”, – пояснив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 18:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов, який перебуває з робочим візитом у Великій Британії, 21 червня зустрівся з міжнародними партнерами щодо розробки нового генерального плану міста.".