Терехов в Британии обсуждает то, что поможет привлечь в Харьков инвесторов
Мэр Харькова Игорь Терехов, который находится с рабочим визитом в Великобритании, 21 июня встретился с международными партнерами по вопросу разработки нового генерального плана города.
Во встрече приняли участие государственный секретарь Федерального министерства сотрудничества и развития Германии Йохен Фласбарт, архитектор Норман Фостер и секретарь Комитета по развитию городов, жилищного строительства и управления ЕЭК ООН Гульнара Ролл, пишет Терехов в Telegram.
По его словам, обсуждали восстановление жилья, создание инновационного научного парка, кардинально новой транспортной инфраструктуры и сохранение исторического наследия.
«Генеральный план имеет огромное значение для наших потенциальных инвесторов, для всего бизнес-сообщества. Ведь когда есть четкий план действий, план развития, визия — они готовы вкладывать свои средства в наш город», — пояснил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов, который находится с рабочим визитом в Великобритании, 21 июня встретился с международными партнерами по вопросу разработки нового генерального плана города".