Терехов в Британии обсуждает то, что поможет привлечь в Харьков инвесторов

Мэр Харькова Игорь Терехов, который находится с рабочим визитом в Великобритании, 21 июня встретился с международными партнерами по вопросу разработки нового генерального плана города.

Во встрече приняли участие государственный секретарь Федерального министерства сотрудничества и развития Германии Йохен Фласбарт, архитектор Норман Фостер и секретарь Комитета по развитию городов, жилищного строительства и управления ЕЭК ООН Гульнара Ролл, пишет Терехов в Telegram.

По его словам, обсуждали восстановление жилья, создание инновационного научного парка, кардинально новой транспортной инфраструктуры и сохранение исторического наследия.

«Генеральный план имеет огромное значение для наших потенциальных инвесторов, для всего бизнес-сообщества. Ведь когда есть четкий план действий, план развития, визия — они готовы вкладывать свои средства в наш город», — пояснил Терехов.