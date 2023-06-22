За 17 лет не начал строить: мэрии Харькова частник вернет землю за 41 млн грн

В Харькове предприниматель взял в аренду участок под строительство, однако за 17 лет так его и не начал.

По данным Харьковской областной прокуратуры, предприятие в 2006 году получило в аренду земельный участок по улице Завода Комсомолец (сейчас – улица Букова) площадью 1 га для строительства культурно-развлекательного центра с гостевой стоянкой машин.

Однако предприятие так и не приступило к строительству уже в течение 17 лет. Кроме этого, оно не получило даже разрешительных документов, установленных договором аренды земли.

А также с 2017 года предприятие не платит арендную плату, в связи с чем местный бюджет недополучает значительную сумму средств.

«Суд удовлетворил исковое заявление руководителя Шевченковской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Харьковского городского совета к частному предприятию о расторжении договора аренды земли и возврате земельного участка площадью 1 га, рыночная стоимость которого составляет 41 млн гривен», — рассказали правоохранители.