За 17 років не почав будувати: мерії Харкова приватник поверне землю за 41 млн
У Харкові підприємець взяв в оренду ділянку під будівництво, однак за 17 років так його й не розпочав.
За даними Харківської обласної прокуратури, підприємство у 2006 році отримало в оренду земельну ділянку по вулиці Заводу Комсомолець (наразі – вулиця Букова) площею 1 га для будівництва культурно-розважального центру з гостьовою стоянкою машин.
Проте підприємство так і не розпочало будівництво вже протягом 17 років. Крім цього воно не отримало навіть дозвільних документів, встановлених договором оренди землі.
А також з 2017 року підприємство не сплачує орендну плату, у зв’язку з чим місцевий бюджет недоотримує значну суму коштів.
«Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства щодо розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки площею 1 га, ринкова вартість якої складає 41 млн гривень», – розповіли правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 16:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підприємець взяв в оренду ділянку під будівництво, однак за 17 років так його й не розпочав.".