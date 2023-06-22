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За 17 років не почав будувати: мерії Харкова приватник поверне землю за 41 млн

Суспільство 16:25   22.06.2023
Вікторія Яковенко
За 17 років не почав будувати: мерії Харкова приватник поверне землю за 41 млн Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові підприємець взяв в оренду ділянку під будівництво, однак за 17 років так його й не розпочав.

За даними Харківської обласної прокуратури, підприємство у 2006 році отримало в оренду земельну ділянку по вулиці Заводу Комсомолець (наразі – вулиця Букова) площею 1 га для будівництва культурно-розважального центру з гостьовою стоянкою машин.

Проте підприємство так і не розпочало будівництво вже протягом 17 років. Крім цього воно не отримало навіть дозвільних документів, встановлених договором оренди землі.

А також  з 2017 року підприємство не сплачує орендну плату, у зв’язку з чим місцевий бюджет недоотримує значну суму коштів.

«Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства щодо розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки площею 1 га, ринкова вартість якої складає 41 млн гривень», – розповіли правоохоронці.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підприємець взяв в оренду ділянку під будівництво, однак за 17 років так його й не розпочав.".