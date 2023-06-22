За 17 років не почав будувати: мерії Харкова приватник поверне землю за 41 млн

У Харкові підприємець взяв в оренду ділянку під будівництво, однак за 17 років так його й не розпочав.

За даними Харківської обласної прокуратури, підприємство у 2006 році отримало в оренду земельну ділянку по вулиці Заводу Комсомолець (наразі – вулиця Букова) площею 1 га для будівництва культурно-розважального центру з гостьовою стоянкою машин.

Проте підприємство так і не розпочало будівництво вже протягом 17 років. Крім цього воно не отримало навіть дозвільних документів, встановлених договором оренди землі.

А також з 2017 року підприємство не сплачує орендну плату, у зв’язку з чим місцевий бюджет недоотримує значну суму коштів.

«Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства щодо розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки площею 1 га, ринкова вартість якої складає 41 млн гривень», – розповіли правоохоронці.