На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
«За границами нашей области — тьма», — просто пояснил такое решение начальник Харьковской таможни Юрий Герасимов в интервью изданию «Думка».
«В мае 2023 года принято решение Кабмина о ликвидации пунктов пропуска через госграницу Украины. Относительно Харьковской таможни: у нас были пункты пропуска «Пески», Купянское направление, пункт пропуска «Чугуновка», это Волчанское направление, которые уже не работали как пункты пропуска года с 2015-го, но они были как часть международных соглашений, поэтому их не ликвидировали. На сегодняшний день принято решение о ликвидации этих пунктов пропуска. Никаких транзитов, я уже не говорю о прямых непосредственных контрактах, не планируется, и позиция, что за границами нашей области тьма, там нет ничего для нас в экономическом плане. Это касается всех таможен, которые имели пункты пропуска на границе с агрессором», — рассказал Герасимов о происходящем и перспективах.
Тем не менее некоторые таможенные посты на Харьковщине все же сохранятся. Но работать будут уже не с товарами из РФ.
«Вместо восьми постов останется пять таможенных постов. Это будут внутренние таможенные посты: аэропорт, таможенный пост «Барабашово», на базе которого мы сейчас работаем, это сейчас единственный работающий и оформляющий пост, таможенный пост «Бабаи», таможенный пост «Купянск», это будет внутренняя таможня, и таможенный пост «Товарный» будет расположен в Лисках на железнодорожном терминале», — прокомментировал главный таможенник региона.
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Сейчас, по его данным, в Харьковской области работает только один таможенный пост и два сектора оформления международных экспресс-отправлений.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 09:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«За границами нашей области — тьма», — просто пояснил такое решение начальник Харьковской таможни Юрий Герасимов в интервью изданию «Думка»".