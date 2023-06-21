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Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины

Общество 13:41   21.06.2023
Виктория Яковенко
Синегубов заявил о концентрации войск РФ вблизи границы Харьковщины

Вблизи границы Харьковщины наблюдается концентрация вражеских войск, вероятно для массированного удара или попытки прорвать украинскую линию обороны.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что самым тяжелым направлением на Харьковщине остается – Купянский.

«Это направление для них является приоритетным, поскольку, оно ведет к Купянскому-Узловому, где есть скопление железнодорожных развязок, путей, и это им крайне необходимо. И учитывая то, что они не избавились от своих болезненных намерений относительно оккупаций населенных пунктов Харьковской области, и возможных реваншей ранее утраченных ими позиции осенью прошлого года, то действительно они пытаются обстреливать наши силы обороны, наши Вооруженные силы, однако успехов не имеют, несут потери и отступают», — добавил Синегубов.

Он также рассказал, что на этом направлении постоянно пытаются прорваться вражеские ДРГ. Однако никаких успехов у них нет.

«То, что мы сейчас видим, действительно, есть определенная концентрация войск. То есть, идет накопление для возможного, наверное, более массированного удара или попытки прорвать наши силы и т.д. Однако наши Вооруженные силы дают им отпор, все видят и принимают адекватные меры», — добавил глава ХОВА.

Читайте также: Последние две недели враг несколько изменил свою тактику — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 13:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи границы Харьковщины наблюдается концентрация вражеских войск, вероятно для массированного удара или попытки прорвать украинскую линию обороны.".