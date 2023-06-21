Синєгубов заявив про концентрацію військ РФ поблизу кордону Харківщини
Біля кордону Харківщини спостерігається концентрація ворожих військ, ймовірно для масованого удару чи намагання прорвати українську лінію оборони.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що найважчим напрямком на Харківщині залишається – Куп’янський.
«Цей напрямок для них є пріоритетним, оскільки, він веде до Куп’янського-Вузлового, де є скупчення залізничних розв’язок, колій, і це їм вкрай необхідно. І враховуючи те, що вони не позбавилися своїх хворобливих намірів щодо окупацій населених пунктів Харківської області, і відбиття можливих реваншів раніше втрачених ними позиції восени минулого року, то дійсно вони намагаються обстрілювати наші сили оборони, наші Збройні сили, однак успіхів не мають, несуть втрати і відступають», – додав Синєгубов.
Він також розповів, що на цьому напрямку постійно намагаються прорватися ворожі ДРГ. Однак жодних успіхів вони не мають.
«Те, що ми наразі бачимо, так дійсно, є певна концентрація військ. Тобто іде накопичення для можливого, напевно, більш масованого удару чи намагання прорвати сили наші, тощо. Однак, наші Збройні сили дають їм відсіч, все бачать і вживають адекватних заходів», – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля кордону Харківщини спостерігається концентрація ворожих військ, ймовірно для масованого удару чи намагання прорвати українську лінію оборони.".