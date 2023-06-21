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Синєгубов заявив про концентрацію військ РФ поблизу кордону Харківщини

Суспільство 13:41   21.06.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов заявив про концентрацію військ РФ поблизу кордону Харківщини

Біля кордону Харківщини спостерігається концентрація ворожих військ, ймовірно для масованого удару чи намагання прорвати українську лінію оборони.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що найважчим напрямком на Харківщині залишається – Куп’янський.

«Цей напрямок для них є пріоритетним, оскільки, він веде до Куп’янського-Вузлового, де є скупчення залізничних розв’язок, колій, і це їм вкрай необхідно. І враховуючи те, що вони не позбавилися своїх хворобливих намірів щодо окупацій населених пунктів Харківської області, і відбиття можливих реваншів раніше втрачених ними позиції восени минулого року, то дійсно вони намагаються обстрілювати наші сили оборони, наші Збройні сили, однак успіхів не мають, несуть втрати і відступають», – додав Синєгубов.

Він також розповів, що на цьому напрямку постійно намагаються прорватися ворожі ДРГ. Однак жодних успіхів вони не мають.

«Те, що ми наразі бачимо, так дійсно, є певна концентрація військ. Тобто іде накопичення для можливого, напевно, більш масованого удару чи намагання прорвати сили наші, тощо. Однак, наші Збройні сили дають їм відсіч, все бачать і вживають адекватних заходів», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Останні два тижні ворог дещо змінив свою тактику – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 13:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля кордону Харківщини спостерігається концентрація ворожих військ, ймовірно для масованого удару чи намагання прорвати українську лінію оборони.".