На Харківщині ліквідують митні пости та пункти пропуску на кордоні

“За межами нашої області – темрява”, – просто пояснив таке рішення начальник Харківської митниці Юрій Герасимов в інтерв’ю виданню “Думка”.

“У травні 2023 року прийнято рішення Кабміну щодо ліквідації пунктів пропуску через держкордон України. Щодо Харківської митниці: ми мали пункти пропуску “Піски”, Куп’янський напрямок, пункт пропуску “Чугунівка”, це Вовчанський напрямок, які вже не працювали як пункти пропуску року з 2015-го, але вони були як частина міжнародних угод, тому їх не ліквідовували. На сьогоднішній день прийнято рішення про ліквідацію саме цих пунктів пропуску. Жодних транзитів, я вже не кажу про прямі безпосередні контракти, не планується, і позиція, що за кордонами нашої області темрява, там немає нічого для нас в економічному плані. Це також стосується усіх митниць, які мали пункти пропуску на кордоні з агресором”, – розповів Герасимов про те, що відбувається, та перспективи.

Проте деякі митні пости на Харківщині все ж таки збережуться. Але працюватимуть уже не з товарами з РФ.

“Замість восьми постів залишиться п’ять митних постів. Це будуть внутрішні митні пости: аеропорт, митний пост “Барабашово”, на базі якого ми зараз працюємо, це зараз єдиний пост, який працює й оформляє, митний пост “Бабаї”, митний пост “Куп’янськ”, це буде внутрішня митниця, і митний пост “Товарний” буде розташований у Лісках на залізничному терміналі“, – прокоментував головний митник регіону.

Наразі, за його даними, у Харківській області працює лише один митний пост та два сектори оформлення міжнародних експрес-відправлень.