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Вдохновленный и с рядом инициатив: Терехов возвращается из Лондона в Харьков

Мир 20:05   23.06.2023
Елена Нагорная
Вдохновленный и с рядом инициатив: Терехов возвращается из Лондона в Харьков Фото: Игорь Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов возвращается в Харьков из Великобритании, где находится в командировке. 

Об этом он сообщил в Telegram.

«Моя командировка подходит к концу. Заряженный действовать и вдохновленный результатами рабочей поездки в Лондон, наконец возвращаюсь в Харьков. Возвращаюсь с рядом стратегических инициатив для развития нашего города. И уверен, когда мы их реализуем, ни один гость не захочет уезжать из города, не сделав селфи на память», — пишет городской голова.

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О своей поездке в Великобританию Терехов сообщил 20 июня.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 20:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов возвращается в Харьков из Великобритании, где находится в командировке. ".