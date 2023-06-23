Вдохновленный и с рядом инициатив: Терехов возвращается из Лондона в Харьков

Харьковский городской голова Игорь Терехов возвращается в Харьков из Великобритании, где находится в командировке.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Моя командировка подходит к концу. Заряженный действовать и вдохновленный результатами рабочей поездки в Лондон, наконец возвращаюсь в Харьков. Возвращаюсь с рядом стратегических инициатив для развития нашего города. И уверен, когда мы их реализуем, ни один гость не захочет уезжать из города, не сделав селфи на память», — пишет городской голова.

Читайте также: Терехов в Лондоне показал миру последствия российской агрессии в Харькове

О своей поездке в Великобританию Терехов сообщил 20 июня.