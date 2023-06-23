Вдохновленный и с рядом инициатив: Терехов возвращается из Лондона в Харьков
Фото: Игорь Терехов
Харьковский городской голова Игорь Терехов возвращается в Харьков из Великобритании, где находится в командировке.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Моя командировка подходит к концу. Заряженный действовать и вдохновленный результатами рабочей поездки в Лондон, наконец возвращаюсь в Харьков. Возвращаюсь с рядом стратегических инициатив для развития нашего города. И уверен, когда мы их реализуем, ни один гость не захочет уезжать из города, не сделав селфи на память», — пишет городской голова.
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О своей поездке в Великобританию Терехов сообщил 20 июня.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов возвращается в Харьков из Великобритании, где находится в командировке. ".