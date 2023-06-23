Натхненний і з низкою ініціатив: Терехов повертається з Лондона до Харкова
Харківський міський голова Ігор Терехов повертається до Харкова з Великої Британії, де перебуває у відрядженні.
Про це він повідомив у телеграмі.
“Моє відрядження добігає кінця. Заряджений діяти та натхненний результатами робочої поїздки до Лондону, нарешті повертаюся до Харкова. Повертаюся з низкою стратегічних ініціатив для розвитку нашого міста. І впевнений, коли ми їх реалізуємо, жоден гість не захоче їхати з міста, не зробивши селфі на згадку”, – пише міський голова.
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Про свою поїздку до Великої Британії Терехов повідомив 20 червня.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 20:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов повертається до Харкова з Великої Британії, де перебуває у відрядженні. ".