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Натхненний і з низкою ініціатив: Терехов повертається з Лондона до Харкова

Політика 20:05   23.06.2023
Олена Нагорна
Натхненний і з низкою ініціатив: Терехов повертається з Лондона до Харкова

Харківський міський голова Ігор Терехов повертається до Харкова з Великої Британії, де перебуває у відрядженні. 

Про це він повідомив у телеграмі.

“Моє відрядження добігає кінця. Заряджений діяти та натхненний результатами робочої поїздки до Лондону, нарешті повертаюся до Харкова. Повертаюся з низкою стратегічних ініціатив для розвитку нашого міста. І впевнений, коли ми їх реалізуємо, жоден гість не захоче їхати з міста, не зробивши селфі на згадку”, – пише міський голова.

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Про свою поїздку до Великої Британії Терехов повідомив 20 червня.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 20:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов повертається до Харкова з Великої Британії, де перебуває у відрядженні. ".