Водителя с поддельным удостоверением задержали в Харькове

Вчера, 24 июня, на улице Героев в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль ГАЗ 2752 за нарушение ПДД.

Водитель показал удостоверение водителя, которое имело признаки подделки. Фамилия и дата рождения в паспорте и удостоверении не совпадали. Проверив по имеющимся базам документ, патрульные выяснили, что по указанной серии значится другое лицо.

Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Теперь кроме административного мужчины грозит и уголовная ответственность за использование подложного документа.