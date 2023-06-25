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Водителя с поддельным удостоверением задержали в Харькове

14:13   25.06.2023
Оксана Якушко
Водителя с поддельным удостоверением задержали в Харькове

Вчера, 24 июня, на улице Героев в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль ГАЗ 2752 за нарушение ПДД.

Водитель показал удостоверение водителя, которое имело признаки подделки. Фамилия и дата рождения в паспорте и удостоверении не совпадали. Проверив по имеющимся базам документ, патрульные выяснили, что по указанной серии значится другое лицо.

Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Теперь кроме административного мужчины грозит и уголовная ответственность за использование подложного документа.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 14:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 24 июня, на улице Героев в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль ГАЗ 2752 за нарушение ПДД.".