Водителя с поддельным удостоверением задержали в Харькове
Вчера, 24 июня, на улице Героев в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль ГАЗ 2752 за нарушение ПДД.
Водитель показал удостоверение водителя, которое имело признаки подделки. Фамилия и дата рождения в паспорте и удостоверении не совпадали. Проверив по имеющимся базам документ, патрульные выяснили, что по указанной серии значится другое лицо.
Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Теперь кроме административного мужчины грозит и уголовная ответственность за использование подложного документа.
Читайте также: Харьковчанин за 20 тыс. грн стал “инвалидом”, чтобы выехать за границу
Новости по теме:
Вы читали новость: «Водителя с поддельным удостоверением задержали в Харькове»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 14:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 24 июня, на улице Героев в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль ГАЗ 2752 за нарушение ПДД.".