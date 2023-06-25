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Водія з підробленим посвідченням затримали у Харкові

14:13   25.06.2023
Оксана Якушко
Водія з підробленим посвідченням затримали у Харкові

Учора, 24 червня, на вулиці Героїв Харкова патрульні поліцейські зупинили автомобіль ГАЗ 2752 за порушення правил дорожнього руху.

Водій показав посвідчення водія, яке мало ознаки підробки. Прізвище та дата народження у паспорті та посвідченні не збігалися. Перевіривши з наявних баз документ, патрульні з’ясували, що за вказаною серією значиться інша особа.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної, чоловіку загрожує й кримінальна відповідальність за використання підробленого документа.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 14:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, 24 червня, на вулиці Героїв Харкова патрульні поліцейські зупинили автомобіль ГАЗ 2752 за порушення правил дорожнього руху.".