Харків’янин за 20 тис. грн став “інвалідом”, щоби виїхати за кордон
Харків’янин призовного віку купив підроблені документи та намагався з ними виїхати до Польщі через пункт пропуску “Ягодин”. За ці “мистецтва” суд на Волині засудив лжеінваліда до двох років умовно.
Відповідний вирок опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень. З матеріалів справи відомо, що підроблені документи харків’янин замовив через телеграм у лютому 2023 року. Самого виробника підробки слідство ще не встановило.
За 20 тисяч гривень для мешканця Харкова виготовили пенсійне посвідчення із другою групою інвалідності. Підробка була примітивна – її творець використав доступні шаблони з інтернету та “завірив” документ так само підробленим підписом та печаткою “Пенсійний фонд України”.
“Надалі, невстановлена особа передала підроблений документ (жителю Харкова – Ред.) при особистій зустрічі в кінці лютого 2023 року на станції метро “Палац спорту” в м. Харків, а останній заплатив невстановленій особі грошові кошти у сумі 20 000 гривень за виготовлення вказаного підробленого документа”, – зазначили в рішенні суду.
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Далі харків’янин 8 квітня спробував перетнути кордон у пункті міжнародного автомобільного сполучення “Ягодин”. Прикордонників “липовий” документ не влаштував. Тож замість Польщі харків’янин потрапив на лаву підсудних. Судили його в Любомльському райсуді Волинської області – за пособництво та підробку документів. Обвинувачений пішов на правочин з прокуратурою, визнавши свою провину. Суд визнав обвинуваченого винним та засудив до двох років обмеження волі з роком випробувального терміну.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 09:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин призовного віку купив підроблені документи та намагався з ними виїхати до Польщі через пункт пропуску “Ягодин”. За ці “мистецтва” суд на Волині засудив лжеінваліда до двох років умовно".