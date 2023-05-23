Харків’янин за 20 тис. грн став “інвалідом”, щоби виїхати за кордон

Харків’янин призовного віку купив підроблені документи та намагався з ними виїхати до Польщі через пункт пропуску “Ягодин”. За ці “мистецтва” суд на Волині засудив лжеінваліда до двох років умовно.

Відповідний вирок опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень. З матеріалів справи відомо, що підроблені документи харків’янин замовив через телеграм у лютому 2023 року. Самого виробника підробки слідство ще не встановило.

За 20 тисяч гривень для мешканця Харкова виготовили пенсійне посвідчення із другою групою інвалідності. Підробка була примітивна – її творець використав доступні шаблони з інтернету та “завірив” документ так само підробленим підписом та печаткою “Пенсійний фонд України”.

“Надалі, невстановлена особа передала підроблений документ (жителю Харкова – Ред.) при особистій зустрічі в кінці лютого 2023 року на станції метро “Палац спорту” в м. Харків, а останній заплатив невстановленій особі грошові кошти у сумі 20 000 гривень за виготовлення вказаного підробленого документа”, – зазначили в рішенні суду.

Далі харків’янин 8 квітня спробував перетнути кордон у пункті міжнародного автомобільного сполучення “Ягодин”. Прикордонників “липовий” документ не влаштував. Тож замість Польщі харків’янин потрапив на лаву підсудних. Судили його в Любомльському райсуді Волинської області – за пособництво та підробку документів. Обвинувачений пішов на правочин з прокуратурою, визнавши свою провину. Суд визнав обвинуваченого винним та засудив до двох років обмеження волі з роком випробувального терміну.