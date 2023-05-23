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Харьковчанин за 20 тыс. грн стал «инвалидом», чтобы выехать за границу

Общество 09:24   23.05.2023
Оксана Горун
Харьковчанин за 20 тыс. грн стал «инвалидом», чтобы выехать за границу

Харьковчанин призывного возраста купил поддельные документы и пытался с ними выехать в Польшу через пункт пропуска «Ягодин». За эти «художества» суд на Волыни приговорил лже-инвалида к двум годам условно.

Соответствующий приговор опубликован в Едином государственном реестре судебных решений. Из материалов дела известно, что поддельные документы харьковчанин заказал через telegram в феврале 2023 года. Самого изготовителя подделки следствие еще не установило.

За 20 тысяч гривен для жителя Харькова изготовили пенсионное удостоверение со второй группой инвалидности. Подделка была примитивная — ее создатель использовал доступные шаблоны из интернета и «заверил» документ такой же поддельной подписью и печатью «Пенсионный фонд Украины».

«В дальнейшем неустановленное лицо передало поддельный документ (жителю Харькова — Ред.) при личной встрече в конце февраля 2023 года на станции метро «Дворец спорта» в городе Харьков, а последний заплатил неустановленному лицу денежные средства в сумме 20 000 гривен за изготовление указанного поддельного документа», — отметили в решении суда.

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Далее харьковчанин 8 апреля попытался пересечь границу в пункте международного автомобильного сообщения «Ягодин». Пограничников «липовый» документ не устроил. Так что вместо Польши харьковчанин попал на скамью подсудимых. Судили его в Любомльском райсуде Волынской области — за пособничество и подлог документов. Обвиняемый пошел на сделку с прокуратурой, признав свою вину. Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы с годом испытательного срока.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 09:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин призывного возраста купил поддельные документы и пытался с ними выехать в Польшу через пункт пропуска «Ягодин». За эти «художества» суд на Волыни приговорил лже-инвалида к двум годам условно".