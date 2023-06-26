В Харькове маршрутка попала в ДТП, есть травмированный (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось в городе 25 июня.
«25 июня на проспекте Гагарина произошло столкновение автобуса БАЗ А079 «Эталон» и легковушки «Skoda Octavia». В результате аварии травмы получил 72-летний водитель «Skoda Octavia». Его госпитализировали в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Уголовное производство открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось в городе 25 июня".