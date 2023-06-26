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В Харькове маршрутка попала в ДТП, есть травмированный (фото)

Происшествия 10:33   26.06.2023
Оксана Горун
В Харькове маршрутка попала в ДТП, есть травмированный (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось в городе 25 июня.

«25 июня на проспекте Гагарина произошло столкновение автобуса БАЗ А079 «Эталон» и легковушки «Skoda Octavia». В результате аварии травмы получил 72-летний водитель «Skoda Octavia». Его госпитализировали в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП с маршруткой в Харькове 25 июня
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: ДТП с травмированным на Харьковщине: водителю автобуса сообщили о подозрении

Уголовное производство открыли за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 10:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось в городе 25 июня".