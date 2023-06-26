Live
  • Понеділок 26.06.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

У Харкові маршрутка потрапила в ДТП, є травмований (фото)

Події 10:33   26.06.2023
Оксана Горун
У Харкові маршрутка потрапила в ДТП, є травмований (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція Харківської області встановлює обставини ДТП, що сталася у місті 25 червня.

“25 червня на проспекті Гагаріна сталося зіткнення автобуса БАЗ А079 “Еталон” та легковика “Skoda Octavia”. Внаслідок аварії травми отримав 72-річний водій “Skoda Octavia”. Його госпіталізували до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

ДТП із маршруткою у Харкові 25 червня
Фото: ГУНП у Харківській області

Читайте також: ДТП з травмованою на Харківщині: водію автобуса повідомили про підозру

Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Ми зосереджені на обороні», – Синєгубов про ситуацію на Куп’янському напрямку
«Ми зосереджені на обороні», – Синєгубов про ситуацію на Куп’янському напрямку
26.06.2023
Зрадниця з Пенсійного фонду Ізюма виступила проти бунту Пригожина
Зрадниця з Пенсійного фонду Ізюма виступила проти бунту Пригожина
26.06.2023
Поліція з’ясувала, хто допоміг харківській школярці з ідеями про “ХНР”
Поліція з’ясувала, хто допоміг харківській школярці з ідеями про “ХНР”
26.06.2023
Харків’янка подала до суду на мерію через реконструкцію узвозу Весніна
Харків’янка подала до суду на мерію через реконструкцію узвозу Весніна
26.06.2023
У Харкові маршрутка потрапила в ДТП, є травмований (фото)
У Харкові маршрутка потрапила в ДТП, є травмований (фото)
26.06.2023
Синєгубов: У Куп’янську залишаються 5 тис мешканців, з них 525 дітей
Синєгубов: У Куп’янську залишаються 5 тис мешканців, з них 525 дітей
26.06.2023

Новини за темою:

09:55
Поліція з’ясувала, хто допоміг харківській школярці з ідеями про “ХНР”
18:30
У Харкові санітар убив пацієнта психіатричної лікарні – поліція
11:53
У Харкові зловили грабіжника
10:41
Ракетний удар по Харкову: прокуратура та поліція показали наслідки (фото)
14:25
Батька Миколи Харківського судитимуть, мати – можуть оголосити у розшук

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові маршрутка потрапила в ДТП, є травмований (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 10:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області встановлює обставини ДТП, що сталася у місті 25 червня".