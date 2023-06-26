У Харкові маршрутка потрапила в ДТП, є травмований (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
Поліція Харківської області встановлює обставини ДТП, що сталася у місті 25 червня.
“25 червня на проспекті Гагаріна сталося зіткнення автобуса БАЗ А079 “Еталон” та легковика “Skoda Octavia”. Внаслідок аварії травми отримав 72-річний водій “Skoda Octavia”. Його госпіталізували до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області встановлює обставини ДТП, що сталася у місті 25 червня".