У Харкові маршрутка потрапила в ДТП, є травмований (фото)

Поліція Харківської області встановлює обставини ДТП, що сталася у місті 25 червня.

“25 червня на проспекті Гагаріна сталося зіткнення автобуса БАЗ А079 “Еталон” та легковика “Skoda Octavia”. Внаслідок аварії травми отримав 72-річний водій “Skoda Octavia”. Його госпіталізували до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Кримінальне провадження відкрили за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.