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Как ВСУ используют инновационные технологии на поле боя (видео)

Мир 15:31   27.06.2023
Оксана Якушко
Как ВСУ используют инновационные технологии на поле боя (видео)

ВСУ используют инновационные технологии при выполнении боевых задач. В частности, программное обеспечение и современную коммуникационную инфраструктуру для наблюдения, разведки и особенно для поражения целей. Помогут ли ШИ и другим современные технологии украинцам получить преимущество на поле боя, рассказало издание DW.

Эти украинские военные и волонтёры модернизируют технику для военных. Но на стороне Украины не только изобретательность солдат. Американские коммерческие фирмы, вроде Palantir, предоставляют Украине боевые разведывательные данные. Благодаря искусственному интеллекту и сверхточным спутниковым изображениям, украинцы могут прицельно поражать войска и логистику рф.
Компьютерные системы обучаются на каждой ошибке. Но поможет ли искусственный интеллект украинцам выиграть войну?

«Мы видели очень интересные инновационные вещи, которые происходят в Украине: использование программного обеспечения и использование современной коммуникационной инфраструктуры для наблюдения, разведки. Особенно для впечатления целей. Они смогли сократить время до секунд там, где рф еще нужно много времени», — говорит эксперт по искусственному интеллекту Франк Зауэр.

И все же, по мнению экспертов, полагаться на искусственный интеллект рано. Стиль войны во многом напоминает Первую Мировую. Также есть вопрос целесообразности сотрудничества с частными компаниями вроде Palantir или Space X, предоставляемой Starlink. Ведь нет гарантий, что частные компании не будут предлагать такие услуги и «другой стороне».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Репортаж, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 15:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ используют инновационные технологии при выполнении боевых задач. В частности, программное обеспечение и современную коммуникационную инфраструктуру для наблюдения, разведки и особенно для поражения целей. Помогут ли ШИ и другим современные технологии украинцам получить преимущество на поле боя, рассказало издание DW.".