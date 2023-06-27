Як ЗСУ використовують інноваційні технології на полі бою (відео)

ЗСУ використовують інноваційні технології при виконанні бойових задач. Зокрема, програмне забезпечення та сучасну комунікаційну інфраструктуру для спостереження, розвідки та особливо для вражання цілей. Чи допоможуть ШІ та інше сучасні технології українцям отримати перевагу на полі бою, розповіло видання DW.

Ці українські військові та волонтери модернізують техніку для військових. Але на боці України не лише винахідливість солдатів. Американські комерційні фірми, на кшталт Palantir, надають Україні бойові розвідувальні дані. Завдяки штучному інтелекту та надточним супутниковим зображенням українці можуть прицільно вражати війська і логістику РФ.

Комп’ютерні системи вчаться на кожній помилці. Та чи допоможе штучний інтелект українцям виграти війну?

«Ми бачили дуже цікаві інноваційні речі, які відбуваються в Україні: використання програмного забезпечення і використання сучасної комунікаційної інфраструктури для спостереження, розвідки. Та особливо для вражання цілей. Вони змогли скоротити час до секунд у тому, де рф ще потрібно багато часу», – каже експерт зі штучного інтелекту Франк Зауер.

І все ж, на думку експертів, покладатися на штучний інтелект зарано. Стиль війни багато у чому нагадує Першу Світову. Також є питання доцільності співпраці з приватними компаніями на кшталт Palantir чи Space X, яка надає Starlink. Адже немає гарантій, що приватні компанії не будуть пропонувати такі послуги й «іншій стороні».