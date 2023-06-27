Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме

Харьковская художница Полина Кузнецова 25 июня провела 85 минут в большом аквариуме посреди водоема. Таким образом девушка решила привлечь внимание к подрыву Каховской ГЭС.

Как рассказала художница на своей странице в Facebook, вначале она планировала поставить аквариум на земле, чтобы можно было добавлять теплую воду, но потом «нашлась крутая локация».

Через пять минут пребывания в воде, рассказывает художница, ее тело начало замерзать, хотя погода была теплая, а рядом купались люди. В течение 85 минут единственное действие, которое выполняла Полина, было выныривание на поверхность, чтобы сделать глоток воздуха.

«Конечно, держали намерение и цель, заложенная концепция, сам смысл события. Но на самом деле в том аквариуме было не так много мыслей о Херсоне, об Олешках и Голой Пристани. О том, как можно утонуть в своем доме. Я просто медленно охлаждалась и считала дыхание, чтобы была хотя бы какая-то структура, за которую держаться», — призналась художница.

Видео: Полина Кузнецова

Изданию «Суспільне Харків» Полина рассказала, что ее пригласили в Швейцарию на международную конференцию и предложили там выступить.

«Члены конференции занимаются урегулированием конфликтов после Второй мировой войны, но не обсуждают современные проблемы. Это меня немного задело. Но люди, которые меня пригласили, предлагают сделать что-то мощное», — поделилась Полина.

Девушка не знает английского, поэтому решила провести акцию в Харькове, чтобы было понятно, что происходит, и презентовать там эти материалы.