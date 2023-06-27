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Привернути увагу до Каховської ГЕС: харків’янка 85 хвилин провела в акваріумі

Культура 23:16   27.06.2023
Олена Нагорна
Привернути увагу до Каховської ГЕС: харків’янка 85 хвилин провела в акваріумі

Харківська художниця Поліна Кузнєцова 25 червня провела 85 хвилин у великому акваріумі посеред водойми. У такий спосіб дівчина вирішила привернути увагу до підриву Каховської ГЕС.

Як розповіла художниця на своїй сторінці у фейсбуці, спочатку вона планувала поставити акваріум на землі, щоб можна було додавати теплу воду, але потім “знайшлася крута локація”.

Через п’ять хвилин перебування у воді, розповідає художниця, її тіло почало замерзати, хоч погода була тепла, а поряд купалися люди. Протягом 85 хвилин єдина дія, яку виконувала Поліна, було виринання на поверхню, щоб зробити ковток повітря.

“Звісно, тримали намір і мета, закладена концепція, сам сенс події. Але насправді у тому акваріумі було не так багато думок про Херсон, про Олешки та Голу Пристань. Про те, як можна потонути у своєму будинку. Я просто повільно охолоджувалася і рахувала дихання, щоб була хоча б якась структура, за яку триматися”, — зізналася художниця.

Відео: Поліна Кузнєцова

Виданню “Суспільне Харків” Поліна розповіла, що її запросили до Швейцарії на міжнародну конференцію та запропонували там виступити.

“Члени конференції займаються врегулюванням конфліктів після Другої світової війни, але не обговорюють сучасні проблеми. Це мене трішки зачепило. Але люди, які мене запросили, пропонують зробити щось потужне”, — поділилася Поліна.

Дівчина не знає англійської, тому вирішила провести акцію у Харкові, щоб було зрозуміло, що відбувається, та презентувати там ці матеріали.

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська художниця Поліна Кузнєцова 25 червня провела 85 хвилин у великому акваріумі посеред водойми. У такий спосіб дівчина вирішила привернути увагу до підриву Каховської ГЕС.".