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Присвоил 440 тысяч грн. Делец с Харьковщины нагрел руки на интернете для школы

Происшествия 16:31   29.06.2023
Оксана Якушко
Присвоил 440 тысяч грн. Делец с Харьковщины нагрел руки на интернете для школы

Делец из Валковского района взялся провести интернет в школу, не располагая оборудованием и специалистами, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В конце 2019 отдел образования Валковской районной государственной администрации Харьковской области и ООО заключили договор о проведении интернета в школы района.

Но директор предприятия не имел в штате работников, которые могут предоставить соответствующие услуги по договору. Не было у него и оборудования для надлежащего выполнения работ. Чтобы выполнить условия договора, он привлек провайдера в качестве субподрядчика. Но о своей «схеме» в отдел образования предприниматель не сообщил.

Провайдер выполнил все необходимые работы, за что подрядчик заплатил ему всего около 80 тысяч гривен из бюджетных денег, полученных от отдела образования. Остальную и большую часть суммы в размере более 440 тысяч гривен делец «положил себе в карман».

Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении директору предприятия по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 16:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Делец из Валковского района взялся провести интернет в школу, не располагая оборудованием и специалистами, сообщает Харьковская областная прокуратура.".