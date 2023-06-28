Обманул 15 человек. Вещи из зоны боевых действий обещал вывезти харьковчанин

34-летний безработный харьковчанин обещал вывезти вещи и мебель из зоны боевых действий при условии оплаты на банковскую карту, сообщили в полиции Харьковской области.

Злоумышленник из Харькова размещал в разных группах мессенджера Telegram и социальных сетях объявления, что предоставлял услуги по перевозке вещей и мебели из зоны боевых действий при условии подписки на банковскую карту.

В переписке с потерпевшими он давал номер банковской карты и предупреждал, что без оплаты не сможет приехать. В некоторых случаях после получения первого платежа требовал второй платеж за горючее. После поступления средств блокировал заказчиков. Так мужчина обманул более 15 пострадавших, от которых получал от 3 до 10 тысяч гривен.

Мошенническую схему разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области ГКП НПУ совместно со следователями Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области.

По месту проживания фигуранта сотрудники полиции провели обыск. Изъяли мобильные телефоны и банковскую карту.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

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