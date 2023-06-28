Ошукав 15 осіб. Харків’янин обіцяв вивезти речі з зони бойових дій

34-річний безробітний харків’янин обіцяв вивезти речі та меблі із зони бойових дій за умови оплати на банківську картку, повідомили у поліції Харківської області.

Зловмисник з Харкова розміщував в різних групах месенджера Telegram та соціальних мережах оголошення, що надає послуги і перевезить речі та меблі із зони бойових дій за умови передплати на банківську картку.

В листуванні з потерпілими він надавав номер банківської картки та попереджав, що без передплати не зможе надати послугу. У деяких випадках після отримання першого платежу вимагав другий платіж за пальне. Після надходження коштів блокував потерпілих. Таким чином чоловік ошукав понад 15 потерпілих, від яких отримував від 3 до 10 тисяч гривень.

Шахрайську схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області ДКП НПУ спільно зі слідчими Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

У помешканні фігуранта працівники поліції провели обшук. Вилучили мобільні телефони і банківську картку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 3 років позбавлення волі.