Отримав 440 тисяч грн. Ділок із Харківщини нагрів руки на інтернеті для школи

Ділок з Валківського району взявся провести інтернет до школи, не маючи в своєму розпорядженні обладнання та фахівців, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Наприкінці 2019 року відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ уклали угоду щодо проведення інтернету до шкіл району.

Проте директор підприємства не мав у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором. Не було у нього обладнання для належного виконання робіт. Щоб таки виконати умови договору, він залучив провайдера як субпідрядника. Але про свою «схему» відділ освіти підприємець не повідомив.

Провайдер виконав всі необхідні роботи, за що підрядник заплатив йому всього близько 80 тисяч гривень з бюджетних грошей, які він отримав від відділу освіти. Іншу частину суми у розмірі понад 440 тисяч гривень ділок «поклав собі у кишеню».

Богодухівська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру директору підприємства за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).