Знаменитая 93 бригада «Холодный Яр» получила современные авто и дроны от «АТБ»

Компания «АТБ», лидер отечественного ритейла, уже полтора года работает в сверхсложных условиях войны. Даже потеряв немалые активы, она продолжает оказывать поддержку Вооруженным силам Украины, подразделениям территориальной обороны, волонтерам, медицинским учреждениям, пострадавшим от ракетных ударов, жителям деоккупированных территорий.

Недавно компания передала 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр» Оперативного командования «Восток» три новеньких вездеходных автомобиля и два десятка современных дронов DjiMavic 3. Напомним, ОМБр «Холодный Яр» всегда находится на самых тяжелых участках фронта, оправдывая свой лозунг «Nunquam Retrorsum» («Никогда назад» — лат.). Это именно те несгибаемые стальные ребята, которые сражались за Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт, Изюм, а сегодня продолжают вести битву за Бахмут, Соледар… Поэтому помощь от «АТБ» станет для них еще одним шагом к победе.

Полученные нашими защитниками мощные дизельные машины имеют особое предназначение – они играют роль передвижного пункта управления.

«Благодаря такой технике бригада сможет комфортно и быстро развернуть в любом месте пункт управления, который обеспечит надежное управление и связь при выполнении оперативных боевых задач», — рассказывает командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» полковник Павел Палиса.

Что касается дронов, то сегодня уже все знают, что современную войну называют войной дронов. Их используют везде, где только можно представить: для разведки, корректировки огня, сопровождения штурмовых групп и т.д.

По словам Павла Палисы, БПЛА разных типов сейчас являются универсальным средством, которое обеспечивает оперативность и эффективность принятия решений, сохраняет жизнь нашим бойцам и позволяет наносить прицельные удары по позициям противника.

«Хочу поблагодарить «АТБ» от личного состава бригады, от бойцов, от командования за вашу поддержку и помощь. В чрезвычайно тяжелое время это вдохновляет, придает силы и веру в неизбежность нашей победы. От командования бригады в знак благодарности хотим презентовать символическую бригадную табличку и мотивационный флаг 93 ОМБр «Холодный яр», — сказал Павел Сергеевич.

Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, холоднояровцев в материнском регионе «АТБ» — на Днепропетровщине — считают родными.

«Наша 93-я отдельная механизированная бригада закалялась в самых горячих точках, которые были и есть сейчас на фронте. Эта бригада на 70 процентов состоит из ребят, являющихся сыновьями нашей Днепропетровщины. В первую очередь хочу поблагодарить всех славных защитников нашего государства, которые уже полтора года ведут тяжелые бои и крепко держат строй. Благодаря их усилиям мы можем здесь жить более-менее мирной жизнью», — говорит Сергей Лысак.

Как отмечает глава Днепропетровской областной военной администрации, огромную поддержку, которую оказывает сегодня ответственный бизнес силам обороны и обществу в целом, нельзя ничем измерить.

«Фактически они тоже находятся на фронте — на продовольственном фронте. Помогая Вооруженным силам, они также системно поддерживают нашу экономику, уплачивая налоги и сборы. А это позволяет нам двигаться вперед и развиваться даже в непростое военное время», — подчеркнул он.

За год «АТБ» увеличил сумму уплаты налогов почти на миллиард гривен. Несмотря на масштабные разрушения, многочисленные ракетные удары, дефицит электроэнергии и т.д., компания продолжает самоотверженно работать, платить все налоги, наполняя бюджеты. В течение бурного 2022-го в бюджеты всех уровней «АТБ» перечислила 20,44 млрд грн, что составляет почти половину от показателей всей отрасли ритейла.

С самого начала военного вторжения врага «АТБ» перешла в особый режим работы, став форпостом продовольственной безопасности всей страны. Компания передала украинским защитникам десятки тонн провианта и более тысячи автомобилей специального назначения. Общая сумма помощи уже превышает 450 миллионов гривен и продолжает стремительно расти.

«От чистого сердца я благодарю наших защитников и защитниц за то, что мы имеем возможность жить и работать в свободном государстве, — отмечает Наталья Шаповалова, генеральный директор ООО «АТБ-Маркет». — Возвращайтесь домой с победой! А мы всегда будем прилагать максимум усилий, чтобы наше государство было сильным, крепким и свободным. Слава Украине!»

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