Вблизи Харькова работают саперы: жителей предупреждают о взрывах
03 июля в районе Дробицкого Яра с 14:40 до 15:00 саперы обезвредят взрывоопасный предмет.
Об этом сообщили в ХОВА.
«Если услышите звук взрыва, сохраняйте спокойствие», — отметили в администрации.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "03 июля в районе Дробицкого Яра с 14:40 до 15:00 саперы обезвредят взрывоопасный предмет.".