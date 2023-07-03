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Вблизи Харькова работают саперы: жителей предупреждают о взрывах

Общество 14:43   03.07.2023
Виктория Яковенко
Вблизи Харькова работают саперы: жителей предупреждают о взрывах

03 июля в районе Дробицкого Яра с 14:40 до 15:00 саперы обезвредят взрывоопасный предмет.

Об этом сообщили в ХОВА.

«Если услышите звук взрыва, сохраняйте спокойствие», — отметили в администрации.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 14:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "03 июля в районе Дробицкого Яра с 14:40 до 15:00 саперы обезвредят взрывоопасный предмет.".