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Поблизу Харкова працюють сапери: мешканців попереджають про вибухи

Суспільство 14:43   03.07.2023
Вікторія Яковенко
Поблизу Харкова працюють сапери: мешканців попереджають про вибухи

03 липня у районі Дробицького Яру з 14:40 до 15:00 сапери знешкодять вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили в ХОВА.

«Якщо почуєте звук вибуху, зберігайте спокій», – зазначили в адміністрації.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 14:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "03 липня у районі Дробицького Яру з 14:40 до 15:00 сапери знешкодять вибухонебезпечний предмет.".