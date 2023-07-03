Поблизу Харкова працюють сапери: мешканців попереджають про вибухи
03 липня у районі Дробицького Яру з 14:40 до 15:00 сапери знешкодять вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомили в ХОВА.
«Якщо почуєте звук вибуху, зберігайте спокій», – зазначили в адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "03 липня у районі Дробицького Яру з 14:40 до 15:00 сапери знешкодять вибухонебезпечний предмет.".