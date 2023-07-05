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5 лет не строил и не платил за аренду: в Харькове забирают землю у частника

Общество 11:14   05.07.2023
Виктория Яковенко
5 лет не строил и не платил за аренду: в Харькове забирают землю у частника Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура через суд требует вернуть недобросовестного частника землю в Харькове за 800 тыс. грн.

«Установлено, что на основании решения Харьковского городского совета в 2018 году физлицу был передан в аренду земельный участок, расположенный по улице Амосова в Харькове, для строительства комплекса торгово-бытового обслуживания населения», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако за 5 лет частник так и не начал строительство. Кроме того, физлицо все время не платило за аренду.

«Харьковский горсовет как собственник земельного участка рассчитывал на выполнение арендатором своих обязательств в виде своевременной и в полном объеме уплаты арендной платы, а также на целевое использование земельного участка и, как следствие, улучшение инфраструктуры города», — добавили в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура через суд требует вернуть недобросовестного частника землю в Харькове за 800 тыс. грн.".