5 лет не строил и не платил за аренду: в Харькове забирают землю у частника

Прокуратура через суд требует вернуть недобросовестного частника землю в Харькове за 800 тыс. грн.

«Установлено, что на основании решения Харьковского городского совета в 2018 году физлицу был передан в аренду земельный участок, расположенный по улице Амосова в Харькове, для строительства комплекса торгово-бытового обслуживания населения», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако за 5 лет частник так и не начал строительство. Кроме того, физлицо все время не платило за аренду.

«Харьковский горсовет как собственник земельного участка рассчитывал на выполнение арендатором своих обязательств в виде своевременной и в полном объеме уплаты арендной платы, а также на целевое использование земельного участка и, как следствие, улучшение инфраструктуры города», — добавили в прокуратуре.

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