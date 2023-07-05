5 років не платив за оренду: у Харкові забирають землю у приватника
Прокуратура через суд вимагає повернути недобросовісного приватника землю у Харкові за 800 тис. грн.
«Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради у 2018 році фізичній особі було передано в оренду земельну ділянку, розташовану по вулиці Амосова в Харкові, для будівництва комплексу торговельно-побутового обслуговування населення», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Однак за 5 років приватник так і не розпочав будівництво. Крім цього, він увесь час не платила за оренду.
«Харківська міськрада як власник земельної ділянки розраховувала на виконання орендарем своїх зобов’язань у вигляді своєчасної та в повному обсязі сплати орендної плати, а також на цільове використання земельної ділянки та, як наслідок, поліпшення інфраструктури міста», – додали у прокуратурі.
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Ви читали новину: «5 років не платив за оренду: у Харкові забирають землю у приватника»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура через суд вимагає повернути недобросовісного приватника землю у Харкові за 800 тис. грн.".