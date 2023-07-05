5 років не платив за оренду: у Харкові забирають землю у приватника

Прокуратура через суд вимагає повернути недобросовісного приватника землю у Харкові за 800 тис. грн.

«Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради у 2018 році фізичній особі було передано в оренду земельну ділянку, розташовану по вулиці Амосова в Харкові, для будівництва комплексу торговельно-побутового обслуговування населення», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Однак за 5 років приватник так і не розпочав будівництво. Крім цього, він увесь час не платила за оренду.

«Харківська міськрада як власник земельної ділянки розраховувала на виконання орендарем своїх зобов’язань у вигляді своєчасної та в повному обсязі сплати орендної плати, а також на цільове використання земельної ділянки та, як наслідок, поліпшення інфраструктури міста», – додали у прокуратурі.

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