На Харьковщине сегодня прощаются со снайпером, погибшим под Бахмутом
Фото: telegram Красноградской громады
Под Бахмутом погиб житель Красноградской громады Владимир Гонтар.
«В результате полученных ранений, несовместимых с жизнью, вблизи населенного пункта Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области погиб Гонтар Владимир Владимирович, 25.07.1996 года рождения, солдат, снайпер (2 категории) отдела снайперов роты огневой поддержки в/ч А7400», — сообщило руководство Красноградской громады.
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Церемония прощания с погибшим защитником Украины проходит сегодня, 8 июля, в селе Песчанка Красноградской громады. Траурная процессия пройдет от дома погибшего к кладбищу. Жители создают.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 12:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Бахмутом погиб житель Красноградской громады Владимир Гонтар".