На Харьковщине сегодня прощаются со снайпером, погибшим под Бахмутом

Под Бахмутом погиб житель Красноградской громады Владимир Гонтар.

«В результате полученных ранений, несовместимых с жизнью, вблизи населенного пункта Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области погиб Гонтар Владимир Владимирович, 25.07.1996 года рождения, солдат, снайпер (2 категории) отдела снайперов роты огневой поддержки в/ч А7400», — сообщило руководство Красноградской громады.

Церемония прощания с погибшим защитником Украины проходит сегодня, 8 июля, в селе Песчанка Красноградской громады. Траурная процессия пройдет от дома погибшего к кладбищу. Жители создают.