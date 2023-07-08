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На Харьковщине сегодня прощаются со снайпером, погибшим под Бахмутом

Происшествия 12:41   08.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине сегодня прощаются со снайпером, погибшим под Бахмутом Фото: telegram Красноградской громады

Под Бахмутом погиб житель Красноградской громады Владимир Гонтар.

«В результате полученных ранений, несовместимых с жизнью, вблизи населенного пункта Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области погиб Гонтар Владимир Владимирович, 25.07.1996 года рождения, солдат, снайпер (2 категории) отдела снайперов роты огневой поддержки в/ч А7400», — сообщило руководство Красноградской громады.

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Церемония прощания с погибшим защитником Украины проходит сегодня, 8 июля, в селе Песчанка Красноградской громады. Траурная процессия пройдет от дома погибшего к кладбищу. Жители создают.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 12:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Бахмутом погиб житель Красноградской громады Владимир Гонтар".