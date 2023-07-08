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На Харківщині сьогодні прощаються зі снайпером, який загинув під Бахмутом

Події 12:41   08.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині сьогодні прощаються зі снайпером, який загинув під Бахмутом

Під Бахмутом загинув мешканець Красноградської громади Володимир Гонтар.

“Внаслідок отриманих поранень несумісних з життям, поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області загинув ГОНТАР Володимир Володимирович, 25.07.1996 року народження, солдат, снайпер (2 категорії) відділу снайперів роти вогневої підтримки в/ч А7400”, – повідомило керівництво Красноградської громади.

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Церемонія прощання із загиблим захисником України відбувається сьогодні, 8 липня, в селі Піщанка Красноградської громади. Жалобна процесія пройде від будинку загиблого до цвинтаря. Мешканці створюють живий коридор.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 12:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під Бахмутом загинув мешканець Красноградської громади Володимир Гонтар".