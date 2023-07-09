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«Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ

Мир 13:05   09.07.2023
Оксана Горун
«Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Замминистра обороны США Колин Каль считает, что судить об успешности действий Сил обороны Украины пока рано. А в ISW настаивают: темп продвижения ВСУ отражает стратегические намерения командования.

О ходе контрнаступления и его оценках Институт изучения войны (ISW) сообщил в актуальной сводке.

«Заместитель министра обороны США по политике Колин Каль 7 июля отметил, что нынешние украинские операции по всему фронту являются «началом середины» более широкого контрнаступления и что поэтому «слишком рано судить», как идет контрнаступление», — процитировали американские аналитики.

Сами эксперты Института изучения войны убеждены в том, что происходящее на фронте отражает замысел украинского командования.

«ISW по-прежнему считает, что нынешний темп украинских контрнаступлений отражает преднамеренные и стратегические усилия по созданию асимметричного градиента истощения для сохранения боевой мощи Украины и истощения живой силы и техники России за счет более медленного территориального продвижения», — подчеркнули в ISW.

Продвижение Сил обороны на фронте в таком истощающем врага темпе продолжается. 8 июля, по данным аналитиков, ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.

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«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 7 июля, что украинские войска продвинулись более чем на 1 км на южном фланге Бахмута, а российские блоггеры утверждали, что украинские войска атаковали российские позиции юго-западнее и северо-западнее Бахмута. Российские источники также утверждали, что украинские силы вели наступательные операции в западной части Донецкой и западной части Запорожской областей. Украинские военные источники подтвердили, что украинские силы продолжают наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях и имеют частичные успехи на неустановленных участках этих направлений», — кратко охарактеризовали ситуацию в Институте изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 13:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны США Колин Каль считает, что судить об успешности действий Сил обороны Украины пока рано. А в ISW настаивают: темп продвижения ВСУ отражает стратегические намерения командования".