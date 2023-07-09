“Початок середини” – Міноборони США та ISW оцінили контрнаступ ЗСУ

Заступник міністра оборони США Колін Каль вважає, що судити про успішність дій Сил оборони України поки що зарано. А в ISW наполягають: темп просування ЗСУ відображає стратегічні наміри командування.

Про хід контрнаступу та його оцінки Інститут вивчення війни (ISW) повідомив у актуальному зведенні.

“Заступник міністра оборони США з політики Колін Каль 7 липня зазначив, що нинішні українські операції по всьому фронту є “початком середини” ширшого контрнаступу і тому “занадто рано судити”, як іде контрнаступ”, – процитували американські аналітики.

Самі експерти Інституту вивчення війни переконані в тому, що те, що відбувається на фронті, відображає задум українського командування.

“ISW, як і раніше, вважає, що нинішній темп українських контрнаступів відображає навмисні та стратегічні зусилля щодо створення асиметричного градієнта виснаження для збереження бойової могутності України та виснаження живої сили та техніки Росії за рахунок повільнішого територіального просування”, – підкреслили в ISW.

Просування Сил оборони на фронті в такому темпі виснаження ворога продовжується. 8 липня, за даними аналітиків, ЗСУ провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту.

“Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 7 липня, що українські війська просунулися більш ніж на 1 км на південному фланзі Бахмута, а російські блогери стверджували, що українські війська атакували російські позиції на південний захід і на північний захід від Бахмута. Російські джерела також стверджували, що українські сили вели наступальні операції у західній частині Донецької та західній частини Запорізької областей. Українські військові джерела підтвердили, що українські сили продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках та мають часткові успіхи на невстановлених ділянках цих напрямків”, – коротко схарактеризувати ситуацію в Інституті вивчення війни.