Live
  • Понедельник 10.07.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🟢

На Харьковщине вернули свет в село, которое граничит с Донецкой областью

Общество 12:31   10.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине вернули свет в село, которое граничит с Донецкой областью Фото: Олег Синегубов

Энергетики полностью запитали село Синичено Изюмской громады в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, энергетики АО «Харьковоблэнерго» приступили к работе сразу после разминирования.

«Населенный пункт расположен почти на границе с Донецкой областью, поэтому разрушения здесь значительны – повреждено до 70% электросетей. Пришлось заменить более 10 разрушенных опор», – отметил Синегубов.

Скоро энергетики запитают первых потребителей в селе Спеваковка Оскольской громады, там уже начались ремонтные работы, добавил глава ХОВА.

Читайте также: На Харьковщине более 80 населенных пунктов до сих пор без света

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
10.07.2023
В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)
В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)
10.07.2023
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
08.07.2023
Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков
Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков
09.07.2023

Новости по теме:

08:34
За сутки пострадавших из-за обстрелов на Харьковщине нет — Синегубов
10:35
Ураган обесточил 15 населенных пунктов Харьковщины и частично Харьков
10:10
На Харьковщине из-за стихии местами пропало электричество (обновлено)
08:54
Синегубов — о ситуации на Харьковщине: пострадавших от обстрелов за сутки нет
08:52
Синегубов сообщил, что армия РФ обстреляла Волчанск трижды за ночь

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине вернули свет в село, которое граничит с Донецкой областью»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 12:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики полностью запитали село Синичено Изюмской громады в Харьковской области.".