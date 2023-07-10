На Харьковщине вернули свет в село, которое граничит с Донецкой областью

Энергетики полностью запитали село Синичено Изюмской громады в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, энергетики АО «Харьковоблэнерго» приступили к работе сразу после разминирования.

«Населенный пункт расположен почти на границе с Донецкой областью, поэтому разрушения здесь значительны – повреждено до 70% электросетей. Пришлось заменить более 10 разрушенных опор», – отметил Синегубов.

Скоро энергетики запитают первых потребителей в селе Спеваковка Оскольской громады, там уже начались ремонтные работы, добавил глава ХОВА.

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