На Харьковщине вернули свет в село, которое граничит с Донецкой областью
Фото: Олег Синегубов
Энергетики полностью запитали село Синичено Изюмской громады в Харьковской области.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, энергетики АО «Харьковоблэнерго» приступили к работе сразу после разминирования.
«Населенный пункт расположен почти на границе с Донецкой областью, поэтому разрушения здесь значительны – повреждено до 70% электросетей. Пришлось заменить более 10 разрушенных опор», – отметил Синегубов.
Скоро энергетики запитают первых потребителей в селе Спеваковка Оскольской громады, там уже начались ремонтные работы, добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики полностью запитали село Синичено Изюмской громады в Харьковской области.".