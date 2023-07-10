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На Харківщині повернули світло у село, яке межує з Донеччиною

Суспільство 12:31   10.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині повернули світло у село, яке межує з Донеччиною Фото: Олег Синєгубов

Енергетики повністю заживили село Синичено Ізюмської громади на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами енергетики АТ “Харківобленерго” взялися до роботи одразу після розмінування.

«Населений пункт розташований майже на кордоні з Донецькою областю, тому руйнування тут значні – пошкоджено до 70% електромереж. Довелося замінити понад 10 зруйнованих опор», – зазначив Синєгубов.

Найближчим часом енергетики заживлять перших споживачів у селі Співаківка Оскільської громади, там вже розпочалися ремонтні роботи, додав голова ХОВА.

Читайте також: На Харківщині понад 80 населених пунктів досі без світла

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повністю заживили село Синичено Ізюмської громади на Харківщині.".