На три автомобиля и трамвайные пути деревья упали из-за непогоды в Харькове

Чтобы убрать последствия непогоды в Харькове, ГСЧС сегодня дважды выезжали, сообщил спикер Харьковского областного управления ГСЧС Евгений Василенко.

Два подразделения ГСЧС выезжали на Алексеевку, по пр-ту. Победы, 70, где рядом упало дерево и повредило три автомобиля.

Рядом, также на Алексеевке, на пр-те Победы, 76, дерево упало на трамвайные пути на кольце – там последствия ливня убирало одно отделение ГСЧС.