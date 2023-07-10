На три автомобиля и трамвайные пути деревья упали из-за непогоды в Харькове
Чтобы убрать последствия непогоды в Харькове, ГСЧС сегодня дважды выезжали, сообщил спикер Харьковского областного управления ГСЧС Евгений Василенко.
Два подразделения ГСЧС выезжали на Алексеевку, по пр-ту. Победы, 70, где рядом упало дерево и повредило три автомобиля.
Рядом, также на Алексеевке, на пр-те Победы, 76, дерево упало на трамвайные пути на кольце – там последствия ливня убирало одно отделение ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 19:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы убрать последствия непогоды в Харькове, ГСЧС сегодня дважды выезжали, сообщил спикер Харьковского областного управления ГСЧС Евгений Василенко.".