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На три автомобиля и трамвайные пути деревья упали из-за непогоды в Харькове

Происшествия 19:25   10.07.2023
Оксана Якушко
На три автомобиля и трамвайные пути деревья упали из-за непогоды в Харькове

Чтобы убрать последствия непогоды в Харькове, ГСЧС сегодня дважды выезжали, сообщил спикер Харьковского областного управления ГСЧС Евгений Василенко.

Два подразделения ГСЧС выезжали на Алексеевку, по пр-ту. Победы, 70, где рядом упало дерево и повредило три автомобиля.

Рядом, также на Алексеевке, на пр-те Победы, 76, дерево упало на трамвайные пути на кольце – там последствия ливня убирало одно отделение ГСЧС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 19:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы убрать последствия непогоды в Харькове, ГСЧС сегодня дважды выезжали, сообщил спикер Харьковского областного управления ГСЧС Евгений Василенко.".