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В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)

Общество 09:34   10.07.2023
Оксана Горун
В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове продолжают распиливать упавшие деревья и ветки, а также расчищать ливневки.

О ходе работ в одном из наиболее пострадавших от стихии районах города сообщили в мэрии.

«В Немышлянском районе рабочие коммунальных предприятий завершают устранять последствия субботней непогоды. Специалисты КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой» распиливают сваленные ураганом деревья и ветки во дворах на ул. Ощепкова, ул. Танкопия, пр. Героев Харькова, бул. Богдана Хмельницкого, ул. Харьковских Дивизий, ул. Рыбалко и в пер. Пятигорском», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

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Параллельно работники КП «Комплекс объектов водопонижения и ливневой канализации» прочищают ливневки. Специалисты «Горсвета», по данным мэрии, уже устранили обрывы сетей наружного освещения.

В Харькове ликвидируют последствия стихии 10 июля 2
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове ликвидируют последствия стихии 10 июля 3
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 09:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают распиливать упавшие деревья и ветки, а также расчищать ливневки".