В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)

В Харькове продолжают распиливать упавшие деревья и ветки, а также расчищать ливневки.

О ходе работ в одном из наиболее пострадавших от стихии районах города сообщили в мэрии.

«В Немышлянском районе рабочие коммунальных предприятий завершают устранять последствия субботней непогоды. Специалисты КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой» распиливают сваленные ураганом деревья и ветки во дворах на ул. Ощепкова, ул. Танкопия, пр. Героев Харькова, бул. Богдана Хмельницкого, ул. Харьковских Дивизий, ул. Рыбалко и в пер. Пятигорском», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Параллельно работники КП «Комплекс объектов водопонижения и ливневой канализации» прочищают ливневки. Специалисты «Горсвета», по данным мэрии, уже устранили обрывы сетей наружного освещения.