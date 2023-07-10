В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)
В Харькове продолжают распиливать упавшие деревья и ветки, а также расчищать ливневки.
О ходе работ в одном из наиболее пострадавших от стихии районах города сообщили в мэрии.
«В Немышлянском районе рабочие коммунальных предприятий завершают устранять последствия субботней непогоды. Специалисты КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой» распиливают сваленные ураганом деревья и ветки во дворах на ул. Ощепкова, ул. Танкопия, пр. Героев Харькова, бул. Богдана Хмельницкого, ул. Харьковских Дивизий, ул. Рыбалко и в пер. Пятигорском», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
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Параллельно работники КП «Комплекс объектов водопонижения и ливневой канализации» прочищают ливневки. Специалисты «Горсвета», по данным мэрии, уже устранили обрывы сетей наружного освещения.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают распиливать упавшие деревья и ветки, а также расчищать ливневки".