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У Харкові другий день поспіль ліквідують наслідки урагану (фото)

Суспільство 09:34   10.07.2023
Оксана Горун
У Харкові другий день поспіль ліквідують наслідки урагану (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові продовжують розпилювати дерева та гілки, що впали, а також розчищати дощоприймальні колодязі.

Про хід робіт в одному з районів міста, що найбільш постраждали від стихії, повідомили в мерії.

“У Немишлянському районі робітники комунальних підприємств завершують усувати наслідки суботньої негоди. Фахівці КП “Харківблагоустрій” та СКП “Харківзеленбуд” розпилюють повалені буревієм дерева й гілки у дворах на вул. Ощєпкова, вул. Танкопія, пр. Героїв Харкова, б-рі Богдана Хмельницького, вул. Харківських Дивізій, вул. Рибалка та у пров. П’ятигорському”, — поінформувала пресслужба Харківської міськради.

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Паралельно працівники КП “Комплекс об’єктів водозниження та зливової каналізації” прочищають дощоприймальні колодязі. Фахівці “Міськсвітла”, за даними мерії, вже усунули обриви мереж зовнішнього освітлення.

У Харкові ліквідують наслідки стихії 10 липня 2
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові ліквідують наслідки стихії 10 липня 3
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують розпилювати дерева та гілки, що впали, а також розчищати дощоприймальні колодязі".