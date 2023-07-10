У Харкові другий день поспіль ліквідують наслідки урагану (фото)
У Харкові продовжують розпилювати дерева та гілки, що впали, а також розчищати дощоприймальні колодязі.
Про хід робіт в одному з районів міста, що найбільш постраждали від стихії, повідомили в мерії.
“У Немишлянському районі робітники комунальних підприємств завершують усувати наслідки суботньої негоди. Фахівці КП “Харківблагоустрій” та СКП “Харківзеленбуд” розпилюють повалені буревієм дерева й гілки у дворах на вул. Ощєпкова, вул. Танкопія, пр. Героїв Харкова, б-рі Богдана Хмельницького, вул. Харківських Дивізій, вул. Рибалка та у пров. П’ятигорському”, — поінформувала пресслужба Харківської міськради.
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Паралельно працівники КП “Комплекс об’єктів водозниження та зливової каналізації” прочищають дощоприймальні колодязі. Фахівці “Міськсвітла”, за даними мерії, вже усунули обриви мереж зовнішнього освітлення.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують розпилювати дерева та гілки, що впали, а також розчищати дощоприймальні колодязі".