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На три автомобілі й трамвайні колії дерева впали через негоду у Харкові (фото)

Події 19:25   10.07.2023
Оксана Якушко
На три автомобілі й трамвайні колії дерева впали через негоду у Харкові (фото)

Щоб прибрати наслідки негоди у Харкові, ДСНС сьогодні двічі виїжджали, повідомив речник Харківського обласного управління ДСНС Євген Василенко.

Два підрозділи ДСНС виїжджали на Олексіївку, по пр-ту. Перемоги, 70, де поряд впало дерево та пошкодило три автомобілі.

Поруч, також на Олексіївці, на пр-ті Перемоги, 76, дерево впало на трамвайні колії – там наслідки зливи прибирало одне відділення ДСНС.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 19:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб прибрати наслідки негоди у Харкові, ДСНС сьогодні двічі виїжджали, повідомив речник Харківського обласного управління ДСНС Євген Василенко.".