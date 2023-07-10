На три автомобілі й трамвайні колії дерева впали через негоду у Харкові (фото)
Щоб прибрати наслідки негоди у Харкові, ДСНС сьогодні двічі виїжджали, повідомив речник Харківського обласного управління ДСНС Євген Василенко.
Два підрозділи ДСНС виїжджали на Олексіївку, по пр-ту. Перемоги, 70, де поряд впало дерево та пошкодило три автомобілі.
Поруч, також на Олексіївці, на пр-ті Перемоги, 76, дерево впало на трамвайні колії – там наслідки зливи прибирало одне відділення ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 19:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб прибрати наслідки негоди у Харкові, ДСНС сьогодні двічі виїжджали, повідомив речник Харківського обласного управління ДСНС Євген Василенко.".