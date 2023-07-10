На три автомобілі й трамвайні колії дерева впали через негоду у Харкові (фото)

Щоб прибрати наслідки негоди у Харкові, ДСНС сьогодні двічі виїжджали, повідомив речник Харківського обласного управління ДСНС Євген Василенко.

Два підрозділи ДСНС виїжджали на Олексіївку, по пр-ту. Перемоги, 70, де поряд впало дерево та пошкодило три автомобілі.

Поруч, також на Олексіївці, на пр-ті Перемоги, 76, дерево впало на трамвайні колії – там наслідки зливи прибирало одне відділення ДСНС.