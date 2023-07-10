Live
  • Понедельник 10.07.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🟢

В Малиновской ОТГ откроют один детсад, только там есть подходящее укрытие

Общество 17:05   10.07.2023
Виктория Яковенко
В Малиновской ОТГ откроют один детсад, только там есть подходящее укрытие Фото: Малиновская ОТГ

В Малиновской ОТГ на Харьковщине завершили обустройство укрытия в детском саду, куда на офлайн-обучение выйдут дети с 1 сентября.

Об этом сообщили на Facebook-странице громады.

«В Малиновском детском саду с сентября планируем начать смешанную форму обучения, с согласия родителей. В нашей громаде есть только это укрытие, которое отвечает всем требованиям», — говорится в сообщении.

В ОТГ рассказали, что это укрытие было оборудовано в рамках совместного проекта Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Ассоциации городов Украины.
За два месяца здесь удалось сделать капитальный ремонт, заменить электричество и оборудовать туалеты.

«На это потратили чуть больше 1 млн гривен. Из местного бюджета выделят средства на приобретение необходимой мебели», — рассказал начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежи Малиновского поселкового совета Сергей Белов.

Белов добавил, что в укрытии смогут заниматься около 80% первоклассников.

В этом году в громаде в первый класс пойдут более 60 детей, 55 – из Малиновки.

01

02

03

04
Фото: Малиновская ОТГ

Напомним, 7 июля на Совете обороны Харьковской области приняли решение о разрешении восстановить традиционное офлайн-обучения в учебных заведениях региона.

Читайте также: Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
10.07.2023
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж
Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж
10.07.2023
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
08.07.2023
Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области
Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области
10.07.2023

Новости по теме:

14:47
4-ро людей утонули на Харьковщине за неделю, один из них – в копанке во дворе
14:21
Оккупанты обстреляли Двуречную: пострадал 64-летний мужчина — ХОВА
13:01
За неделю 5 жителей Харьковщины подорвались на минах, среди них – подросток
21:15
В Изюме восстанавливают детсад, поврежденный российскими обстрелами (фото)
23:12
Пожар в результате обстрела вспыхнул в хвойном лесу на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Малиновской ОТГ откроют один детсад, только там есть подходящее укрытие»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 17:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Малиновской ОТГ на Харьковщине завершили обустройство укрытия в детском саду, куда на офлайн-обучение выйдут дети с 1 сентября.".