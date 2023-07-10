В Малиновской ОТГ откроют один детсад, только там есть подходящее укрытие

В Малиновской ОТГ на Харьковщине завершили обустройство укрытия в детском саду, куда на офлайн-обучение выйдут дети с 1 сентября.

Об этом сообщили на Facebook-странице громады.

«В Малиновском детском саду с сентября планируем начать смешанную форму обучения, с согласия родителей. В нашей громаде есть только это укрытие, которое отвечает всем требованиям», — говорится в сообщении.

В ОТГ рассказали, что это укрытие было оборудовано в рамках совместного проекта Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Ассоциации городов Украины.

За два месяца здесь удалось сделать капитальный ремонт, заменить электричество и оборудовать туалеты.

«На это потратили чуть больше 1 млн гривен. Из местного бюджета выделят средства на приобретение необходимой мебели», — рассказал начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежи Малиновского поселкового совета Сергей Белов.

Белов добавил, что в укрытии смогут заниматься около 80% первоклассников.

В этом году в громаде в первый класс пойдут более 60 детей, 55 – из Малиновки.

Напомним, 7 июля на Совете обороны Харьковской области приняли решение о разрешении восстановить традиционное офлайн-обучения в учебных заведениях региона.