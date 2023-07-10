В Малиновской ОТГ откроют один детсад, только там есть подходящее укрытие
В Малиновской ОТГ на Харьковщине завершили обустройство укрытия в детском саду, куда на офлайн-обучение выйдут дети с 1 сентября.
Об этом сообщили на Facebook-странице громады.
«В Малиновском детском саду с сентября планируем начать смешанную форму обучения, с согласия родителей. В нашей громаде есть только это укрытие, которое отвечает всем требованиям», — говорится в сообщении.
В ОТГ рассказали, что это укрытие было оборудовано в рамках совместного проекта Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Ассоциации городов Украины.
За два месяца здесь удалось сделать капитальный ремонт, заменить электричество и оборудовать туалеты.
«На это потратили чуть больше 1 млн гривен. Из местного бюджета выделят средства на приобретение необходимой мебели», — рассказал начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежи Малиновского поселкового совета Сергей Белов.
Белов добавил, что в укрытии смогут заниматься около 80% первоклассников.
В этом году в громаде в первый класс пойдут более 60 детей, 55 – из Малиновки.
Напомним, 7 июля на Совете обороны Харьковской области приняли решение о разрешении восстановить традиционное офлайн-обучения в учебных заведениях региона.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 17:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Малиновской ОТГ на Харьковщине завершили обустройство укрытия в детском саду, куда на офлайн-обучение выйдут дети с 1 сентября.".