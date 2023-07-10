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У Малинівській ОТГ відкриють один дитсадок, тільки там є підходяще укриття

Суспільство 17:05   10.07.2023
Виктория Яковенко
У Малинівській ОТГ відкриють один дитсадок, тільки там є підходяще укриття Фото: Малинівська ОТГ

У Малинівській ОТГ на Харківщині завершили облаштування укриття в дитсадку, куди на офлайн-навчання вийдуть діти з 1 вересня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.

«У Малинівському дитячому садку з вересня планують розпочати змішану форму навчання, за згодою батьків. В нашій громаді є тільки це укриття, яке відповідає усім вимогам», – йдеться у повідомленні.

В ОТГ розповіли, що це укриття обладнали в межах спільного проєкту Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Асоціації міст України.

За два місяці тут вдалося зробити капітальний ремонт, замінити електрику та обладнати туалети.

«На це витратили трохи більше 1 млн гривень. З місцевого ж бюджету виділять кошти на придбання необхідних меблів», – розповів начальник відділу освіти, культури, спорту та молоді Малинівської селищної ради Сергій Бєлов.

Бєлов додав, що в укритті зможуть займатись близько 80 % першокласників.

Загалом, у громаді цьогоріч до першого класу підуть понад 60 дітей, 55 – з Малинівки.

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Фото: Малинівська ОТГ

Нагадаємо, 7 липня на Раді обороні Харківської області ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн-навчання у закладах освіти регіону, зокрема і в місті Харкові.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Малинівській ОТГ на Харківщині завершили облаштування укриття в дитсадку, куди на офлайн-навчання вийдуть діти з 1 вересня.".