У Малинівській ОТГ відкриють один дитсадок, тільки там є підходяще укриття
У Малинівській ОТГ на Харківщині завершили облаштування укриття в дитсадку, куди на офлайн-навчання вийдуть діти з 1 вересня.
Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.
«У Малинівському дитячому садку з вересня планують розпочати змішану форму навчання, за згодою батьків. В нашій громаді є тільки це укриття, яке відповідає усім вимогам», – йдеться у повідомленні.
В ОТГ розповіли, що це укриття обладнали в межах спільного проєкту Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Асоціації міст України.
За два місяці тут вдалося зробити капітальний ремонт, замінити електрику та обладнати туалети.
«На це витратили трохи більше 1 млн гривень. З місцевого ж бюджету виділять кошти на придбання необхідних меблів», – розповів начальник відділу освіти, культури, спорту та молоді Малинівської селищної ради Сергій Бєлов.
Бєлов додав, що в укритті зможуть займатись близько 80 % першокласників.
Загалом, у громаді цьогоріч до першого класу підуть понад 60 дітей, 55 – з Малинівки.
Нагадаємо, 7 липня на Раді обороні Харківської області ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн-навчання у закладах освіти регіону, зокрема і в місті Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 17:05;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Малинівській ОТГ на Харківщині завершили облаштування укриття в дитсадку, куди на офлайн-навчання вийдуть діти з 1 вересня.".