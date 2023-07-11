КВБО просит харьковчан придерживаться правил благоустройства

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» просит харьковчан придерживаться требований Правил дорожного движения и Правил благоустройства города Харькова.

Как сообщили на предприятии, до сих пор остаются актуальными проблемы неправильной парковки возле контейнеров для сбора отходов и на подъезде к ним, а также случаи образования несанкционированных свалок, что негативно влияет на экологическое состояние города.

Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко отметил, что в течение последних месяцев совместно с неравнодушными харьковчанами предприятие активизировало профилактическую работу по предупреждению правонарушений и ищет тех, кто должен быть привлечен к административной ответственности.

«Благодаря нашим общим усилиям грубых нарушений стало меньше, но есть случаи выбрасывания бытовых отходов предпринимателями, которые не заключили договоры по обращению с бытовыми отходами. Поэтому такая работа будет продолжаться», — подчеркнул Алексей Артикуленко.

Напомним, что согласно Правилам дорожного движения Украины стоянка транспортных средств ближе чем в 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов запрещается. Выброс бытовых отходов в неположенных местах карается штрафом в размере от 340 до 1,7 тыс. грн.