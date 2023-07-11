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КВБО просит харьковчан придерживаться правил благоустройства

Общество 11:01   11.07.2023
Оксана Горун
КВБО просит харьковчан придерживаться правил благоустройства Фото: пресс-служба ХГС

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» просит харьковчан придерживаться требований Правил дорожного движения и Правил благоустройства города Харькова.

Как сообщили на предприятии, до сих пор остаются актуальными проблемы неправильной парковки возле контейнеров для сбора отходов и на подъезде к ним, а также случаи образования несанкционированных свалок, что негативно влияет на экологическое состояние города.

Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко отметил, что в течение последних месяцев совместно с неравнодушными харьковчанами предприятие активизировало профилактическую работу по предупреждению правонарушений и ищет тех, кто должен быть привлечен к административной ответственности.

«Благодаря нашим общим усилиям грубых нарушений стало меньше, но есть случаи выбрасывания бытовых отходов предпринимателями, которые не заключили договоры по обращению с бытовыми отходами. Поэтому такая работа будет продолжаться», — подчеркнул Алексей Артикуленко.

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Напомним, что согласно Правилам дорожного движения Украины стоянка транспортных средств ближе чем в 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов запрещается. Выброс бытовых отходов в неположенных местах карается штрафом в размере от 340 до 1,7 тыс. грн.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 11:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» просит харьковчан придерживаться требований Правил дорожного движения и Правил благоустройства города Харькова".