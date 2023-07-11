КВПВ просить харків’ян дотримуватися правил благоустрою
КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” просить харків’ян дотримуватися вимог Правил дорожнього руху та Правил благоустрою міста Харкова.
Як повідомили на підприємстві, досі залишаються актуальними проблеми неправильного паркування біля контейнерів для збирання відходів та на під’їзді до них, а також випадки утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, що негативно впливає на екологічний стан міста.
Директор КП “КВПВ” Олексій Артикуленко зазначив, що протягом останніх місяців спільно з небайдужими харків’янами підприємство активізувало профілактичну роботу щодо запобігання правопорушенням та шукає тих, хто має бути притягнутий до адміністративної відповідальності.
“Завдяки нашим спільним зусиллям грубих порушень поменшало, але є випадки викидання побутових відходів підприємцями, які не уклали договори щодо поводження з побутовими відходами. Тому така робота триватиме”, – наголосив Олексій Артикуленко.
Читайте також: Замовити послугу з косіння трави в Харкові можна у КП “КВПВ”
Нагадаємо, що згідно з Правилами дорожнього руху України стоянка транспортних засобів ближче ніж за 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів забороняється. Викидання побутових відходів у недозволених місцях карається штрафом у розмірі від 340 до 1,7 тис. грн.
Новини за темою:
Ви читали новину: «КВПВ просить харків’ян дотримуватися правил благоустрою»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” просить харків’ян дотримуватися вимог Правил дорожнього руху та Правил благоустрою міста Харкова".