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Дело эксначальника СБУ Харьковщины передали в суд – ГБР (видео)

Общество 16:10   12.07.2023
Виктория Яковенко
Дело эксначальника СБУ Харьковщины передали в суд – ГБР (видео) Фото: ГБР

В суд направили обвинительный акт в отношении эксначальника СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Его обвиняют в госизмене и других уголовных правонарушениях.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в марте текущего года, после чего продолжался процесс ознакомления обвиняемого с материалами дела.

«По завершении досудебного расследования сторона защиты пыталась затягивать процесс ознакомления с материалами уголовного производства, ошибочно полагая, что это приведет к нарушению процессуальных сроков и, как следствие, позволит избежать ответственности. Однако следователями процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора была ограничена сторона защиты и приняты меры по недопущению нарушения разумных сроков досудебного расследования», — отметили в ДБР.

Напомним, бывший начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин подозревается по трем статьям. Ему грозит пожизненное заключение.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 16:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направили обвинительный акт в отношении эксначальника СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Его обвиняют в госизмене и других уголовных правонарушениях.".