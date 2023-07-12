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Справу ексначальника СБУ Харківщини передали до суду – ДБР (відео)

Суспільство 16:10   12.07.2023
Вікторія Яковенко
Справу ексначальника СБУ Харківщини передали до суду – ДБР (відео) Фото: ДБР

До суду направили обвинувальний акт щодо ексначальника СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Його обвинувачують у держзраді та інших кримінальних правопорушеннях.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у березні поточного року, після цього тривав процес ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи.

«Після завершення досудового розслідування сторона захисту намагалась затягувати процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, хибно вважаючи, що це призведе до порушення процесуальних строків та, як наслідок, дозволить уникнути відповідальності. Однак слідчими за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора було обмежено сторону захисту та вжито заходів щодо недопущення порушення розумних строків досудового розслідування», – зазначили в ДБР.

Нагадаємо, колишнього начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна підозрюють за трьома статтями. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 16:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду направили обвинувальний акт щодо ексначальника СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Його обвинувачують у держзраді та інших кримінальних правопорушеннях.".