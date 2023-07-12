Справу ексначальника СБУ Харківщини передали до суду – ДБР (відео)
До суду направили обвинувальний акт щодо ексначальника СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Його обвинувачують у держзраді та інших кримінальних правопорушеннях.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування у березні поточного року, після цього тривав процес ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи.
«Після завершення досудового розслідування сторона захисту намагалась затягувати процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, хибно вважаючи, що це призведе до порушення процесуальних строків та, як наслідок, дозволить уникнути відповідальності. Однак слідчими за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора було обмежено сторону захисту та вжито заходів щодо недопущення порушення розумних строків досудового розслідування», – зазначили в ДБР.
Нагадаємо, колишнього начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна підозрюють за трьома статтями. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Справу ексначальника СБУ Харківщини передали до суду – ДБР (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 16:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду направили обвинувальний акт щодо ексначальника СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Його обвинувачують у держзраді та інших кримінальних правопорушеннях.".