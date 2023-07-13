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В Харькове ищут жертв банды лже-СБУшников

Происшествия 21:38   13.07.2023
Оксана Горун
В Харькове ищут жертв банды лже-СБУшников Фото: УСБУ в Харьковской области

Следователи полиции призвали обращаться к ним граждан, которые пострадали от действий бандитов, проводивших «обыски» под видом сотрудников СБУ в Харькове.

Одного из лже-СБУшников на днях поймали «на горячем». 33-летний мужчина, прикидывавшийся сотрудником Службы безопасности, оказался не единожды судимым уголовником. Теперь следователи ищут его подельников, а также — других пострадавших от действий банды.

«Устанавливаем соучастников, а также причастность банды к подобным преступлениям. Разоблачить банду можно было бы гораздо раньше, если бы потерпевшие не молчали и не боялись обратиться к настоящим правоохранителям. Поэтому призываю всех, кто стал жертвами этой группировки: пишите заявления, расследование продолжается, и мы приобщим к делу каждый эпизод», — обратился к харьковчанам начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он также подчеркнул, что всем, кто сталкивается со странным (а тем более откровенно неправомерным) поведением людей в форме, необходимо обращаться в полицию, прокуратуру и СБУ.

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    • Напомним, банда лже-СБУшников врывалась в дома харьковчан и грабила их под видом вымышленных «обысков». Главаря группировки «подвела» жадность: вытащив из квартиры в Харькове золота на 20 тыс. долларов, он потребовал у хозяина еще 5 тыс. долл. якобы для «закрытия уголовного производства» против него. На этапе передачи этих денег бандита и задержали.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 21:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи полиции призвали обращаться к ним граждан, которые пострадали от действий бандитов, проводивших «обыски» под видом сотрудников СБУ в Харькове".