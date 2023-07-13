У Харкові шукають жертв банди лже-СБУшників
Слідчі поліції закликали звертатися до них громадян, які постраждали від дій бандитів, що проводили “обшуки” під виглядом співробітників СБУ в Харкові.
Одного з лже-СБУшників днями зловили “на гарячому”. 33-річний чоловік, який прикидався співробітником Служби безпеки, виявився неодноразово засудженим карним злочинцем. Тепер слідчі шукають його спільників, а також інших постраждалих від дій банди.
“Встановлюємо співучасників, а також причетність банди до подібних злочинів. Викрити банду можна було б набагато раніше, якби потерпілі не мовчали та не боялися звернутися до справжніх правоохоронців. Тому закликаю всіх, хто став жертвами цього угруповання: пишіть заяви, розслідування триває, і ми додамо до справи кожен епізод“, – звернувся до харків’ян начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Він також наголосив, що всім, хто стикається з дивною (а тим більше відверто неправомірною) поведінкою людей у формі, необхідно звертатися до поліції, прокуратури та СБУ.
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Нагадаємо, банда лже-СБУшників вдиралася до будинків харків’ян і грабувала їх під виглядом вигаданих “обшуків”. Ватажка угруповання “підвела” жадібність: витягнувши з квартири в Харкові золота на 20 тис. доларів, він зажадав отримати з господаря ще 5 тисяч нібито для “закриття кримінального провадження” проти нього. На етапі передачі грошей бандита й затримали.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 21:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі поліції закликали звертатися до них громадян, які постраждали від дій бандитів, що проводили “обшуки” під виглядом співробітників СБУ в Харкові".