У Харкові шукають жертв банди лже-СБУшників

Слідчі поліції закликали звертатися до них громадян, які постраждали від дій бандитів, що проводили “обшуки” під виглядом співробітників СБУ в Харкові.

Одного з лже-СБУшників днями зловили “на гарячому”. 33-річний чоловік, який прикидався співробітником Служби безпеки, виявився неодноразово засудженим карним злочинцем. Тепер слідчі шукають його спільників, а також інших постраждалих від дій банди.

“Встановлюємо співучасників, а також причетність банди до подібних злочинів. Викрити банду можна було б набагато раніше, якби потерпілі не мовчали та не боялися звернутися до справжніх правоохоронців. Тому закликаю всіх, хто став жертвами цього угруповання: пишіть заяви, розслідування триває, і ми додамо до справи кожен епізод“, – звернувся до харків’ян начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також наголосив, що всім, хто стикається з дивною (а тим більше відверто неправомірною) поведінкою людей у ​​формі, необхідно звертатися до поліції, прокуратури та СБУ.

Нагадаємо, банда лже-СБУшників вдиралася до будинків харків’ян і грабувала їх під виглядом вигаданих “обшуків”. Ватажка угруповання “підвела” жадібність: витягнувши з квартири в Харкові золота на 20 тис. доларів, він зажадав отримати з господаря ще 5 тисяч нібито для “закриття кримінального провадження” проти нього. На етапі передачі грошей бандита й затримали.