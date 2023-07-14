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На КВБО организовали производство уличных урн

Общество 12:19   14.07.2023
Оксана Горун
На КВБО организовали производство уличных урн Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» освоило производство урн для сбора бросового мусора.

Как сообщили на предприятии, такой тип урн — один из самых распространенных на улицах Харькова и удобен в обслуживании. Однако из-за регулярных обстрелов города многие урны были повреждены, а некоторые — уничтожены.

Весной коммунальщики обновляли урны, в частности, ремонтировали их, меняли поврежденные элементы и красили. А сейчас на предприятии освоили и собственное мини-производство урн такого типа. Работники КВБО изготавливают все составные части, сваривают их, окрашивают и готовят бетонированные площадки, что позволяет снизить себестоимость урн втрое.

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На предприятии запланировали изготовить 80 таких антивандальных урн, большинство из которых уже готово и устанавливается на улицах Харькова.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» освоило производство урн для сбора бросового мусора".