На КВБО организовали производство уличных урн
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» освоило производство урн для сбора бросового мусора.
Как сообщили на предприятии, такой тип урн — один из самых распространенных на улицах Харькова и удобен в обслуживании. Однако из-за регулярных обстрелов города многие урны были повреждены, а некоторые — уничтожены.
Весной коммунальщики обновляли урны, в частности, ремонтировали их, меняли поврежденные элементы и красили. А сейчас на предприятии освоили и собственное мини-производство урн такого типа. Работники КВБО изготавливают все составные части, сваривают их, окрашивают и готовят бетонированные площадки, что позволяет снизить себестоимость урн втрое.
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На предприятии запланировали изготовить 80 таких антивандальных урн, большинство из которых уже готово и устанавливается на улицах Харькова.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 12:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» освоило производство урн для сбора бросового мусора".