На КВПВ організували виробництво вуличних урн

КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” освоїло виробництво урн для збирання бросового сміття.

Як повідомили на підприємстві, такий тип урн – один із найпоширеніших на вулицях Харкова і є зручним в обслуговуванні. Проте через регулярні обстріли міста багато урн було пошкоджено, а деякі – знищені.

Навесні комунальники оновлювали урни, зокрема, ремонтували їх, міняли пошкоджені елементи та фарбували. А зараз на підприємстві освоїли також власне міні-виробництво урн такого типу. Працівники КВПВ виготовляють всі складові частини, зварюють їх, фарбують та готують бетоновані майданчики, що дозволяє знизити собівартість урн утричі.

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На підприємстві запланували виготовити 80 таких антивандальних урн, більшість з яких вже готова і встановлюється на вулицях Харкова.