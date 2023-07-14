На КВПВ організували виробництво вуличних урн
КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” освоїло виробництво урн для збирання бросового сміття.
Як повідомили на підприємстві, такий тип урн – один із найпоширеніших на вулицях Харкова і є зручним в обслуговуванні. Проте через регулярні обстріли міста багато урн було пошкоджено, а деякі – знищені.
Навесні комунальники оновлювали урни, зокрема, ремонтували їх, міняли пошкоджені елементи та фарбували. А зараз на підприємстві освоїли також власне міні-виробництво урн такого типу. Працівники КВПВ виготовляють всі складові частини, зварюють їх, фарбують та готують бетоновані майданчики, що дозволяє знизити собівартість урн утричі.
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На підприємстві запланували виготовити 80 таких антивандальних урн, більшість з яких вже готова і встановлюється на вулицях Харкова.
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Ви читали новину: «На КВПВ організували виробництво вуличних урн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 12:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” освоїло виробництво урн для збирання бросового сміття".